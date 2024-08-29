Никита Цзю признался, что победа над Мазудье далась ему тяжело

Австралийский проспект Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), прокомментировал победу над соотечественником Коэном Мазудье, поединок с которым состоялся 28 августа в Сиднее (Австралия).

«Я побывал в глубоких водах, вот как это лучше всего описать. Я не был готов сдаться, я просто… Мне пришлось взглянуть на себя. Я достиг низшей точки, переломного момента и пришлось приложить большие усилия, чтобы собраться.

Это было своего рода пробуждение, осознание того, насколько этот спорт жёсткий. Коэн был в наилучшей форме. Я попадал по нему своими тяжелейшими ударами, а он просто смотрел на меня и говорил: «Давай!» Пошёл он… (смеётся). Но мне нужен был такой тест», — сказал Цзю на пресс-конференции.