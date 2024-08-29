Дрикус дю Плесси провёл битву взглядов с кенгуру

Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси посетил зоопарк в Австралии и провёл битву взглядов с местным детёнышем кенгуру.

Фото: Страница дю Плесси в социальных сетях

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Дрикус разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.

Дю Плесси 30 лет. В своём рекорде южноафриканский боец имеет 22 победы, из которых 20 были одержан досрочно, и два поражения.

Ранее Роберт Уиттакер оценил шансы Шона Стрикленда в реванше с Дрикусом дю Плесси.