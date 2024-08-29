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«Талибан»* запретил ММА в Афганистане из-за «противоречия исламу»

«Талибан»* запретил ММА в Афганистане из-за «противоречия исламу»
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Правящая в Афганистане группировка «Талибан»* запретила смешанные боевые искусства (ММА), как вид спорта. Об этом сообщает портал RMC Sport.

Согласно информации из пресс-релиза, данный приказ был издан полицией нравов Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока после того, как было проведено расследование на соответствие спорта исламским законами и шариату.

«Было установлено, что этот вид спорта является проблемным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама. Именно поэтому было принято решение запретить смешанные боевые искусства в Афганистане», — говорится в заявлении спортивного управления.

Представитель спортивного управления сообщил местным СМИ, что смешанные боевые искусства были запрещены отчасти потому, что считаются слишком жестокими и создают риск получения травм или смерти.

* — «Талибан» — запрещённая в России террористическая организация.

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