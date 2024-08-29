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Шон О’Мэлли заявил о желании сразиться с Флойдом Мейвезером

Шон О’Мэлли заявил о желании сразиться с Флойдом Мейвезером
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил о желании провести боксёрский поединок с легендарным соотечественником и членом Зала славы Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я против Флойда? Мне бы это понравилось. Это было бы безумие. Поймать его ударом справа в конце боя и вырубить… Выставочный бой? Сто процентов», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Флойду Мейвезеру 47 лет. Американец завершил профессиональную карьеру в 2015 году, после проведя ряд выставочных поединков, а также один официальный против ирландского MMA-бойца Конора Макгрегора. Мейвезер становился чемпионом в пяти весовых категориях, всего на его счету 50 побед (27 – нокаутом) и ни одного поражения.

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