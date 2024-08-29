Аспиналл назвал Джонса «лучшим в уклонении от боёв». Джон оставил послание Тому

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл во время блиц-опроса, посвящённой бойцам ММА, назвал действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса «лучшим в уклонении от боёв».

Американский боец не упустил возможность и ответил Тому.

«Польщён, но гарантирую вам, что он не сможет одержать больше побед в чемпионских боях, чем я. В конечном счёте, это всё, что действительно имеет значение. Чемпионов было много, но таких, как я, больше не было. Я хорошо сплю по ночам», — написал Джон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.