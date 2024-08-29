Одноклубник Яна прокомментировал желание Петра вернуться в октагон

Российский боец Ильяс Хамзин, являющийся одноклубником экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, высказался о его возвращении в клетку престижнейшей организации мира.

«Думаю, что будет зависеть всё от состояния колена. Пока всё идет по плану. Пётр в зале работает, настрой есть, есть желание. Это самое главное. Ждём возвращения No Mercy», — сказал Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 299, Ян победил единогласным решением китайского бойца Сонга Ядонга, прервав серию из трёх поражений. До этого россиянин уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли, а также грузину Мерабу Двалишвили.

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