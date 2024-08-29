В Ингушетии появилась новая лига ММА

В Ингушетии появился новый ММА-промоушен под названием National Fighting League (NFL).

Первый турниру организации состоится 31 августа в городе Магас, который является столицей Ингушетии. В главном событии турнира пройдёт противостояние между известным бойцом Али Хейбати и бывшим чемпионом лиги М-1 Хамзатом Долгиевым. Всего будет 12 поединков.

Фото: Пресс-служба NFL

Фото: Пресс-служба NFL

Также Гилани Калиматов, являющийся президентом NFL и первым тренером бойца UFC Мовсара Евлоева, рассказал о планах лиги на ближайшее время.

«Мы планируем проводить три-четыре турнира в год, — рассказал президент NFL Гилани Калиматов. — Первые два турнира мы планируем провести в Республике Ингушетия. Начиная с третьего ивента, у лиги уже есть план организовать турнир в одном из крупных городов России, а дальше — выход в страны СНГ. Наш план — воспитать спортивную, здоровую молодежь не только в Республике Ингушетия, но и за её пределами", — приводит слова Гилани пресс-служба промоушена.