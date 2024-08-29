«Оставь этот спорт для молодых бойцов». Хабиб Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону

Член Зала славы UFC и экс-обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил бывшему временному чемпиону UFC в категории до 70 кг американцу Тони Фергюсону.

«Знаешь, что интересно, я ничего не говорил о тебе, просто люди пишут в интернете всё, что хотят. И пишут, что это Хабиб. Наслаждайся своей жизнью со своей семьёй и оставь этот спорт для молодых бойцов», — написал на своей странице в социальных сетях Хабиб.

Напомним, Фергюсон и Нурмагомедов должны были встретиться в октагоне пять раз, но бои срывались по разным причинам. Последняя попытка организовать бой между Тони и Хабибом была предпринята весной 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог вылететь в США и Фергюсон провёл бой с Джастином Гэтжи, которому уступил техническим нокаутом в пятом раунде.