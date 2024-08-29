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«После войны, убийца». Никита Цзю показал урон после ударов Коэна Мазудье

«После войны, убийца». Никита Цзю показал урон после ударов Коэна Мазудье
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Австралийский боксёр с русскими корнями Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), показал последствия после поединка с Коэном Мазудье (Австралия), который смостоялся 28 августа в Сиднее. На своей странице в социальных сетях Цзю показал фото, демонстрирующие урон, который ему нанёс соперник.

«После войны. Коэн, ты убийца», — написал Никита.

Фото: Из личного архива Никиты Цзю

Фото: Из личного архива Никиты Цзю

Никита победил техническим нокаутом в девятом раунде.

В общей сложности Цзю за время профессиональной карьеры принял участие 10 поединках, одержав победу в каждом из них. Восемь побед были одержаны нокаутом. До этого спортсмен встречался с австралийцем Данило Креати и победил его единогласным решением судей.

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