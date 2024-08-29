Фрэнк Уоррен ответил, кто доставил Усику больше проблем, Джошуа или Дюбуа

Промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен, считает, что его подопечный дал Александру Усику более тяжелый бой, чем Энтони Джошуа.

«Джошуа – двукратный чемпион мира, обладающий солидным опытом. Но в поединке с Усиком Даниэль, как мне кажется, доставил сопернику больше проблем, чем Джошуа. Дюбуа однозначно нанёс Усику больше урона, чем Джошуа», – сказал Уоррен на канале BoxNation в YouTube.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. С Джошуа Александр встречался дважды и дважды победил: единогласным решением судей и раздельным решением.

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