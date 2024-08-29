Шавкат Рахмонов назвал чемпиона UFC, который уклоняется от боёв

Непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, упрекнул чемпиона промоушена в том же дивизионе Белала Мухаммада в нежелании проводить следующий поединок.

«После всех разговоров о том, что он будет активным чемпионом, правда заключается в том, что Белал даже не готов защищать свой титул в этом году», — написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. Мухаммад к настоящему моменту в смешанных единоборствах провёл 27 поединков, в которых одержал 24 победы (пять побед были добыты нокаутом) и потерпел три поражения.

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