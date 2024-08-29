Тим Цзю обратился к Никите и Мазудье после их боя

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю отдал должное сопернику своего младшего брата Никиты Цзю Коэну Мазудье (Австралия), назвав его воином.

«Приветствую обоих воинов», — написал Тим в социальных сетях.

Напомним, Никита и Коэн встречались 28 августа в Сиднее (Австралия). Цзю одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Никита за время профессиональной карьеры к настоящему моменту принял участие 10 поединках, одержав победу в каждом из них. Восемь побед были добыты нокаутом. До этого спортсмен встречался с австралийцем Данило Креати и одолел его единогласным решением судей.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?