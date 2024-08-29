Дана Уайт анонсировал новости о трёх топовых бойцах UFC

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением, в котором анонсировал новости о нескольких бойцах его промоушена. Помимо ирландца Конора Макгрегора, о котором Дана уже говорил ранее, он упомянул трёх других спортсменов.

«Скоро будут новости по поводу Оливейры и Чендлера. Скоро появятся новости о Максе Холлоуэе. Всё это будет уже скоро. Новости о Коноре тоже будут», — приводит слова президента UFC издание talkSPORT со ссылкой на его выступление в социальных сетях.

Ранее Уайт высказался об организации титульного поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, который должен состояться на турнире UFC 309 в ноябре.

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