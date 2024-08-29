Насим Хамед объяснил, почему Фьюри может победить Усика в реванше

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Насим Хамед высказал мнение, что британский боксёр Тайсон Фьюри может победить украинца Александра Усика в реванше. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою сильнее был Усик.

«Фьюри и Усик – это будет хороший бой. Я просто хотел бы увидеть, как Тайсон выйдет на этот поединок так, как никогда раньше не делал, и вернёт все свои пояса домой. Это то, что я хочу увидеть. Ничто не сделает меня счастливее, чем осознание того, что Тайсон добился этого.

Как вы можете умалять всё, чего Тайсон добился в спорте? Нельзя судить только по его последнему бою. Да, тот девятый раунд был сумасшедшим. Мы это понимаем. Но, знаете, он прошёл через это, устоял на ногах и в конце концов выдержал 12 раундов. Я видел, как Тайсон нанёс Усику несколько серьёзных апперкотов и причинил ему ущерб. И может это повторить. Так что мне кажется, он может победить в реванше», — сказал Хамед на канале iFL TV в YouTube.

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