Раунтри отстранён за допинг, но бой с чемпионом UFC Перейрой состоится

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила американского бойца UFC Халила Раунтри, выступающего в полутяжёлом весе, от участия в поединках сроком на 4,5 месяца. Об этом информирует MMAJunkie со ссылкой на пресс-службу организации. Кроме того, боец оштрафован на $ 157,04.

4 мая Раунтри предоставил образец мочи, который показал положительный результат на анаболический стероид DHEA. Впоследствии спортсмен заявил, что принял добавку случайно.

Компания-производитель пищевой добавки подтвердила Антидопинговому агентству по спортивным единоборствам (CSAD), что отправила бойцу «терапевтическую смесь» «без предварительного одобрения». В CSAD также заявили, что дозы, которые принимал Халил, не имели какого-либо существенного улучшения его физических показателей.

Таким образом, поединок Раунтри с чемпионом промоушена Алексом Перейрой остаётся в силе. Противостояние состоится в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307.

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