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Мазудье ответил, считает ли решение отдать победу Никите Цзю техническим нокаутом верным

Мазудье ответил, считает ли решение отдать победу Никите Цзю техническим нокаутом верным
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Австралийский боксёр Коэн Мазудье высказался о поединке с соотечественником Никитой Цзю, который состоялся 28 августа в Сиднее. Напомним, Никита победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Сердце разбито, но я сохраняю позитивный настрой. Я стану лучше и вернусь. Прежде всего, благодарю Бога за всё. За здоровье и возможности в жизни. Я уверен, что в будущем буду вспоминать этот вечер с теплотой. В данный момент мне больно, но я остаюсь позитивным.

Поздравляю Никиту с заслуженной победой. Хотя во втором раунде у меня подкосились колени, а в девятом казалось, что я травмирован, в действительности я этого по-настоящему не ощущал. Но остановка была справедливой», — написал Мазудье на своей странице в социальных сетях.

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