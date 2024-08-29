Мазудье ответил, считает ли решение отдать победу Никите Цзю техническим нокаутом верным

Австралийский боксёр Коэн Мазудье высказался о поединке с соотечественником Никитой Цзю, который состоялся 28 августа в Сиднее. Напомним, Никита победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Сердце разбито, но я сохраняю позитивный настрой. Я стану лучше и вернусь. Прежде всего, благодарю Бога за всё. За здоровье и возможности в жизни. Я уверен, что в будущем буду вспоминать этот вечер с теплотой. В данный момент мне больно, но я остаюсь позитивным.

Поздравляю Никиту с заслуженной победой. Хотя во втором раунде у меня подкосились колени, а в девятом казалось, что я травмирован, в действительности я этого по-настоящему не ощущал. Но остановка была справедливой», — написал Мазудье на своей странице в социальных сетях.

Младший из Цзю – самый жёсткий. Почему Никиту называют Мясником: