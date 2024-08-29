Александр Волкановски объяснил, что является препятствием для его боя в лёгком весе

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски ответил на вопрос по поводу потенциальных поединков в лёгком дивизионе.

«Быть может, я и провёл бы бой в лёгком весе. Думаю, там можно было бы организовать много захватывающих поединков, но UFC не являются большими поклонниками, когда бойцы прыгают по дивизионам. В таких случаях они говорят: «Послушай, если ты хочешь перейти в лёгкий вес, тебе, вероятно, придётся таи и остаться». В таком случае я мог бы лишиться титульного боя в полулёгком весе», — сказал Волкановски на канале Sky Sport NZ в YouTube.

В общей сложности на счету Волкановски 26 побед при четырёх поражениях в смешанных единоборствах.

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