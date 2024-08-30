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«В истории такого не было». Кормье предположил, как может завершиться бой Тайсона и Пола

«В истории такого не было». Кормье предположил, как может завершиться бой Тайсона и Пола
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье поделился мнением о предстоящем поединке между легендарным боксёром Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом, который занимается боксом.

«Майку Тайсону на самом деле не нужны деньги, поэтому меня вообще удивляет, что он решил драться. А что, если Майк нокаутирует его? Тогда всё будет кончено. Это будет конец. Небывалый обратный эффект. Ничего подобного в истории спорта не было», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Бой между Полом и Тайсоном должен пройти 15 ноября в США. Изначально противостояние было запланировано на 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Майка. Отметим, что поединок будет носить статус официального.

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