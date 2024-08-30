«Тяжело драться с травмами». Алексеева — про возвращение Петра Яна

Пресс-служба клуба «Архангел Михаил» предоставила комментарии 34-летней российской самбистки и дзюдоистки, а ныне бойца смешанных единоборств Ирины Алексеевой про возвращение соотечественника Петра Яна.

«Я смотрю за дивизионом Петра, за Мерабом, за Шоном. Смотрела, как Умар после годового простоя вернулся на дебютанта UFC из Казахстана, а потом получил главный или соглавный бой против высокорейтингового спортсмена.

Судя по тому, что я читала про Петра, у него есть травмы, а когда у человека травмы – ему тяжело драться. Плюс, как ни крути, предыдущие неудачи, когда его засудили, это сильно неприятно и немного ранит человеческую душу. Мне кажется, в таких ситуациях иногда хочется взять и плюнуть на всё, завязать со спортом. Я считаю, что в бою с О`Мэлли Пётр победил на 100 процентов.

Может быть, его подломил этот момент немного. Но он красиво вернулся, всё чётко. Я видела, что он вызвал Фигерейду, и я надеюсь, что Пётр его победит и вернётся в титульную гонку. Но вернётся с горящим пламенем, когда он ещё дрался в ACВ, когда он раскидывал всех в UFC. Он был просто феноменален», — приводит слова Алексеевой пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ранее Пётр Ян сказал, когда хочет провести свой следующий поединок в UFC.