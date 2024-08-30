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Тренер Джошуа показал, какой удар отрабатывает его подопечный

Тренер Джошуа показал, какой удар отрабатывает его подопечный
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Профессиональный боксёр и тренер Бен Дэвисон показал видео с тренировки британского спортсмена Энтони Джошуа в преддверии его поединка с соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Дэвисон и Джошуа работают вместе с конца 2023 года, где в декабре в Эр-Рияде Джошуа победил шведского тяжеловеса Отто Валлина.

21 сентября на стадионе «Уэмбли» нового чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF выявят два известных британских боксёра – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. На боксёрский турнир проданы все 90 тыс. билетов.

Британцы Джошуа и Дюбуа будут оспаривать пояс, который освободил Александр Усик. У Джошуа профессиональный рекорд 28-3, у Дюбуа – 21-2. Победитель, по мнению аналитиков, получит возможность провести поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

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