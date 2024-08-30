Легендарный боец — об эгоизме UFC: именно поэтому я не получил бой с Емельяненко

61-летний американский спортсмен, выступавший в греко-римской борьбе и ММА, пятикратный чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях, актёр и шоумен Рэнди Кутюр раскритиковал руководство UFC из-за нежелания провести бой между Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

«Могу сказать только одно — у боссов UFC слишком большое эго, чтобы организовать такой бой. Из-за их эгоизма я так и не получил свой бой с Фёдором Емельяненко. Ведь М-1 предлагали провести его совместно. А в UFC дали понять, что этому никогда не бывать.

Поэтому я не вижу исходов, в которых чемпиону UFC дали бы возможность провести бой с чемпионом PFL. К сожалению, для UFC это невозможно. Жаль, что болельщики так и не увидят этот поединок. В такой эгоистичности и есть проблема нашего спорта», — сказал Кутюр в эфире The MMA Hour.

Ранее основатель промоушена PFL Дон Дэвис ответил, возможно ли организовать совместно с UFC поединок между Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.