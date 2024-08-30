Чейл Соннен объяснил, почему Дана Уайт не отменит бой Джона Джонса против Стипе Миочича

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен выступил в защиту поединка между чемпионом в тяжёлом весе Джоном Джонсом и претендентом Стипе Миочичем. Бывший претендент на титул UFC напомнил зрителям, что этот матч был назначен до того, как Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича менее чем за 90 секунд.

«Это действительно несправедливо, то, что вы делаете с Джоном Джонсом. Это действительно несправедливо, то, что вы делаете со Стипе. Несправедливо, что Дана Уайт должен был ответить на этот вопрос об их поединке. Итак, позвольте мне провести вам лёгкую экскурсию.

Это по-прежнему тот же бой с теми же отличными парнями. Они не сделали ничего другого. Стипе не замедлился. Стипе не проиграл. Он не сделал ничего другого, чтобы вы говорили, достоин он или нет. Фанаты будут делать то, чего хотят фанаты. Я понимаю это, но я не знаю, видел ли я когда-либо ранее что-то в такой степени подобное, когда столько масс пытаются отменить бой и заставить Аспиналла сразиться с Джоном. Миочич — непревзойдённый профессионал», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.