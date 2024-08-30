Халил Раунтри заявил, что не собирается менять свой стиль боя против Алекса Перейры

34-летний американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в полутяжёлой весовой категории, Халил Раунтри заявил, что не собирается менять свой стиль боя против действующего чемпиона из Бразилии в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

«Это не имеет смысла. Я не борец! Типа, да, я боец ​​смешанных единоборств, я могу делать много, знаете ли, разных вещей. Я хорош в грэпплинге, знаете ли, моя борьба на приличном уровне. Но это просто не я. Это не мой инстинкт и не мой характер, знаете ли. И так что зачем мне подвергать себя опасности, пытаясь обеспечить эту победу, если это просто не мой стиль?!

Если бы мой тренер сказал мне: «Эй, вот так, давай, добавь борьбы», я бы подумал: «Мужик, а кого ты тренируешь?» Потому что это никогда не было моим планом на бой. Зачем на пике моей карьеры мы должны менять всё, что мы когда-либо делали? Где вера в то, что я делаю?» — приводит слова Раунтри издание MMA News.

Противостояние Раунтри и Перейры состоится в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307.