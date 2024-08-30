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Аспиналл продолжил перепалку с Джонсом, намекнув на употребление Джоном стимуляторов

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл продолжил перепалку в социальных сетях с действующим чемпионом Джоном Джонсом, намекнув на употребление стимуляторов Джонсом.

«Джон прав, он выиграл гораздо больше чемпионатов мира, чем я… принимая стимуляторы», — написал Аспиналл в социальных сетях.

Ранее Аспиналл назвал следующего оппонента Джонса — Стипе Миочича — Байденом, намекая на солидный возраст хорвата.

Напомним, Джонс не дрался с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.

Аспиналл провёл свой последний бой в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304 против Кёртиса Блэйдса. Поединок завершился победой Аспиналла в первом раунде нокаутом.