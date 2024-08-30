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Джейк Пол высказался в защиту Джона Джонса

Джейк Пол высказался в защиту Джона Джонса
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Популярный видеоблогер и боксёр Джейк Пол высказался в защиту действующего чемпиона Ultimate Championship Fighting (UFC) в тяжёлом весе Джона Джонса после обвинений обладателя временного титула чемпиона Тома Аспиналла в избегании встречи с ним.

«Джон Джонс никого не избегает. Он точно знает, что делает. Покажите ему деньги — настоящие большие деньги. А не те, которые пытаетесь раскрутить. Бой между ним и Аспиналлом огромен, поскольку он затрагивает два крупных рынка платных мероприятий. Гарантия в $ 25 млн плюс процент с pay-per-view кажутся правильным вариантом», — написал Пол в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Аспиналл продолжил перепалку в социальных сетях с действующим чемпионом Джоном Джонсом, намекнув на употребление стимуляторов Джонсом.

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