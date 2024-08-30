Борральо предупредил Уиттакера в преддверии его боя с Чимаевым

31-летний бразильский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории Кайо Борральо предупредил Роберта Уиттакера в преддверии его поединка с бывшим спарринг-партнёром Кайо Хамзатом Чимаевым.

«Я уже тренировался с Хамзатом, провёл некоторое время в Швеции с ним для его тренировочного лагеря для боя с Нейтом Диазом (бой не состоялся). Я тренировался с ним каждый день, Хамзат был моим главным спарринг-партнёром в этом лагере, и я думаю, что это очень тяжёлый бой для Уиттакера, потому что у Чимаева очень хорошая борьба, и есть одна вещь о Хамзате, которую люди не понимают. Они не знают, какого уровня выступления ожидать от него. Они знают, как это выглядит, но когда чувствуют, то понимают, что недооценили его. Этот уровень борьбы, грэпплинга, я думаю, что лучший борец в дивизионе — Хамзат, и мы видели, как он доминировал над Камару Усманом, а это великий, великий борец.

Чимаев много тренируется, как никто другой. Может быть, поэтому иногда он как бы убивает своё тело и не доходит до боя из-за травм, но определённо это парень, который перетренировал всех в зале. Было время, когда мы спарринговали пять раундов, а после спарринга он делал три или четыре раунда на лапах, а затем после этого Чимаев делал 30-минутную пробежку, и я думал: «Какого чёрта этот парень делает?» — приводит слова Борральо издание MMA News.

Поединок Роберта Уиттакера с Хамзатом Чимаевым состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).