Кирилл Сидельников проведёт поединок с экс-бойцом Bellator Кливлендом на URAL FC 8

Выступающий в тяжёлой весовой категории известный российский боец смешанных единоборств, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с американцем Раимом Кливлендом на турнире URAL FC 8. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир URAL FC 8 состоится в Перми 16 октября. Поединок Кирилла Сидельникова с выступавшим ранее в Bellator и PFL Раимом Кливлендом будет соглавным боем вечера.

36-летний Сидельников имеет на своём счету 14 побед и семь поражений в ММА. Свой последний поединок по правилам смешанных единоборств он провёл в июле 2022 года, в котором в первом раунде победил бразильца Фабио Мальдонадо.

35-летний Кливленд имеет в ММА 23 победы, 17 поражений и одну ничью.

В рамках Ural FC 8 также пройдёт титульный поединок в весе до 85 кг по правилам К1 между россиянином Сергеем Пономарёвым и австралийцем Джейденом Эйнаудом.