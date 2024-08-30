Джон Джонс считает, что не обязан соглашаться на бой с Томом Аспиналлом

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс настаивает, что его наследие нисколько не пострадает, если он не встретится в бою с временным чемпионом промоушена англичанином Томом Аспиналлом.

«Может быть, я заставлю ваши шары посинеть, но моё наследие будет просто замечательным. Я слишком много работал в этом деле. Во всём мире есть люди, которые следят за моими боями с тех пор, как они себя помнят. Ему [Аспиналлу] придётся выиграть как минимум 10 титульных поединков, чтобы приблизиться к этому. Результаты, которых я достиг, в ближайшее время никто не повторит», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

На счету Джона Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.