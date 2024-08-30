В команде Дацика рассказали, что его реванш с Емельяненко может не состояться

Реванш между бойцами смешанных единоборств (ММА) Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко может так и не состояться. Об этом рассказали в команде Дацика.

«По этому реваншу нет никакого понимания. Скорее всего, он вообще не состоится», — приводит слова члена команды Дацика ТАСС.

Напомним, в первом бою, в 2022 году, Дацик нокаутировал Емельяненко. Их повторный поединок должен был пройти 12 апреля в Москве. Спортсмены договорились провести поединок по правилам бокса в ММА-перчатках в рамках турнира Ural FC 7. Но этот поединок был отменён по техническим причинам.

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок 23 мая 2023 года под эгидой лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его оппонентом был Евгений Ершов. Александр финишировал Евгения болевым приёмом в конце второго раунда.

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений.