Борральо предложил возможные сроки для боя с Адесаньей

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо назвал потенциальные месяцы, когда можно провести бой между ним и бывшим чемпионом дивизиона новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Я думаю, декабрь — отличная дата. Последний номерной турнир года. Я думаю, у нас может быть потрясающий бой. Или конец февраля — хорошая дата для меня. Я слышал, что Юджин, его тренер, сказал, что он хочет ещё подраться в этом году. Так что, может быть, декабрь — отличный вариант. Но если ему он не подойдёт, то, я думаю, в феврале», — приводит слова Борральо Sportskeeda.

Кайо Борральо 31 год. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 62 в августе Борральо победил единогласным решением американского экс-претендента Джареда Каннонье.