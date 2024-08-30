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Салах рассказал, что боец UFC Адесанья вдохновил его на празднование гола в позе лучника

Салах рассказал, что боец UFC Адесанья вдохновил его на празднование гола в позе лучника
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32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья вдохновил его на празднование гола в позе лучника.

«Я смотрел UFC, [Алекс] Перейра против Адесаньи. Когда Адесанья выиграл второй бой, он так отпраздновал, и мне понравилось это его празднование. Вот почему я так сделал», — приводит слова египтянина Men in Blazers.

Мохамед Салах отпраздновал таким образом свой гол в ворота «Ипсвич Таун» в 1-м туре английской Премьер–лиги сезона-2024/2025. «Ливерпуль» выиграл этот матч со счётом 2:0.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 305, Исраэль Адесанья уступил Дрикусу дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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