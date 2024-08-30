Чендлер — о бое с Макгрегором: мой внутренний голос считает, что я не заслуживаю этого

38-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Майкл Чендлер рассказал, с какими психологическими трудностями столкнулся при подготовке к бою с бывшим чемпионом в лёгком и полулёгком весе Конором Макгрегором.

«Мой внутренний голос считает, что я не заслуживаю этого боя. Но это не так. Он неправ. Думаю, что в каждом из нас живёт этот маленький парень или маленькая девчонка внутри нас. Это нормально. Я думаю, что также нормально открыто говорить об этом. Это кажется более искренним — говорить о своей борьбе, недостатках, сомнениях. Невозможно вести себя постоянно так, как будто вы непробиваемы.

Я слышу сомневающихся, тех, кто против, и, конечно, ненавистников. Но мы просто продолжаем двигаться вперёд. Даже если кто-то не верит, что были созданы для того, чтобы вести такую сумасшедшую жизнь. Просто идите вперёд. Будем продолжать двигаться вверх», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.