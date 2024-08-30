Фрэнк Уоррен: Джошуа прекрасно знает, насколько опасен Дюбуа

Промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен намекнул, что его подопечный действительно доставил большие проблемы Энтони Джошуа в их давнем спарринге.

«Джошуа прекрасно знает, насколько опасен Дюбуа. Слушайте, они же спарринговали. До сих пор ведутся споры о том, что же там на самом деле случилось, и я слышал две версии этого. Одна из причин, по которой мы подписали Даниэля, как раз состоит в том, что мне рассказали. Рассказали люди, которые были там и всё видели сами.

Тогда это был 17-летний парень против 24-летнего олимпийского чемпиона. Конечно, Дюбуа стал с тех пор сильнее. Теперь он бьёт ещё сильнее. Он повзрослел. Он выглядит более крепким психологически», — сказал Уоррен в выпуске на YouTube-канале Frank Warren's Queensberry Promotions.

Отметим, что Дюбуа утверждает, что отправил в том спарринге Джошуа в тяжёлый нокдаун, тогда как Энтони говорит, что был лишь просто потрясён ударом Даниэля.

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут поединок 21 сентября на стадионе «Уэмбли». На кону будет стоять титул нового чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF. Британцы будут оспаривать пояс, который освободил Александр Усик. У Джошуа профессиональный рекорд 28-3, у Дюбуа – 21-2.