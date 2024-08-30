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Шон Стрикленд высмеял Джона Джонса и Брайса Митчелла

Шон Стрикленд высмеял Джона Джонса и Брайса Митчелла
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33-летний американский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий Шон Стрикленд высмеял чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса и претендента на титул в полулёгком весе Брайса Митчелла.

«Ребята, я не расист… 100-процентный расизм — это неправильно… Мы все равны… Но!!! Я высмеиваю Джона Джонса, покупающего запрещённые препараты. И высмеиваю Брайса Митчелла, трахающего свою кузину…» — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 302, Стрикленд победил единогласным решением бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косту.

Ранее 34-летний американский рэпер, рок-музыкант, певец, актёр Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, раскритиковал Шона Стрикленда, назвав его расистом и идиотом.

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