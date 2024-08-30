Александр Усик посетит бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик посетит бой Энтони Джошуа против Даниэля Дюбуа. Об этом сообщил известный репортёр Майкл Бенсон.

«Александр Усик будет в рингсайде во время боя Энтони Джошуа против Даниэля Дюбуа 21 сентября на стадионе «Уэмбли», — написал Бенсон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут поединок 21 сентября на стадионе «Уэмбли». На кону будет стоять титул нового чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF. Британцы будут оспаривать пояс, который ранее освободил Александр Усик. У Джошуа профессиональный рекорд 28-3, у Дюбуа – 21-2.

Напомним, в последнем бою Александр Усик встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Противостояние продолжалось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. В общей сложности в активе Усика 22 победы в 22 боях, 14 раз он побеждал нокаутом.