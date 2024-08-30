Сергей Сергеев нокаутировал танзанийца Мешака Мванкемву на Кубке Казанского кремля

Российский боксёр полутяжёлой весовой категории Сергей Сергеев (1-0, 1 досрочно) в пятницу, 30 августа, техническим нокаутом в четвёртом раунде победил танзанийца Мешака Мванкемву в главном поединке Кубка Казанского кремля в Казани.

Сергей Сергеев является чемпионом России — 2023, финалистом Кубка России — 2024, победителем Игр БРИКС — 2024, победителем Гран-при Hardcore Boxing.

«Если честно, ожидал большего от соперника. Выложился процентов на 50… Но я рад победе на родной земле – в Республике Татарстан. В целом доволен победой. Что касается дальнейших планов – чемпионат России в Иркутске. Сейчас буду совмещать профессиональный и олимпийский бокс. Чувствую, что ещё не всё сказал в олимпийском боксе. Хочу поехать на чемпионат мира и там завоевать медаль. А далее двигаться по профессионалам», — приводит слова Сергеева после боя пресс-служба турнира.

В соглавном событии вечера россиянка Елизавета Токарева единогласным решением судей победила соотечественницу Дарью Морозову.

Также в рамках боксёрского вечера серебряный призёр Олимпийских игр — 2012, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы Софья Очигава (8-0, 3 досрочно) техническим нокаутом в первом раунде победила Марию Дебелую.