Даниэль Кормье: мы всё ближе к поединку Джона Джонса и Тома Аспиналла

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказал мнение, что временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл выбрал правильную тактику для того, чтобы привлечь внимание действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса.

«Я думаю, что мы всё ближе к поединку Джона Джонса и Тома Аспиналла, чем когда-либо. Я незнаком с Джонсом лично, но неуважение во время перепалок — это всегда то, что приближает к бою с ним. Аспиналл сейчас ведёт себя неуважительно. Я думаю, что это пойдёт ему на пользу, если он хочет получить этот бой», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Напомним, Джон Джонс не дрался с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.

Аспиналл провёл свой последний бой в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304 против Кёртиса Блэйдса. Поединок завершился победой Аспиналла в первом раунде нокаутом.