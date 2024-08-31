Кевин Джонсон победил Шона Тёрнера на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Российский боксёр американского происхождения Кевин Джонсон победил ирландца Шона Тёрнера в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходит на Ледовой арене в Череповце.

Ранее эти бойцы уже встречались в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Тот поединок проходил по правилам бокса, но в ММА‑перчатках. Победу в том бою нокаутом одержал россиянин. Сегодняшний бой прошёл по правилам бокса в привычных перчатках.

По итогам боя двое судей отдали предпочтение Кевину Джонсону, ещё один рефери определил ничью.

Главным поединком вечера станет противостояние россиянина Алексея Папина и доминиканца Феликса Валеры.

В соглавном бою Глеб Бакши встретится с боксёром из США Джианом Гарридо.