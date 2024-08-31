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Кевин Джонсон и Сергей Харитонов провели стердаун

Кевин Джонсон и Сергей Харитонов провели стердаун
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Российский боксёр американского происхождения Кевин Джонсон провёл дуэль взглядов с именитым бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым после победы над ирландцем Шоном Тёрнером в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходит на Ледовой арене в Череповце.

«Неожиданно. Но я не против, только за», — сказал Харитонов. Однако правила и формат боя не озвучивались.

Фото: кадр из трансляции

Джонсон и Тёрнер уже встречались в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Тот поединок проходил по правилам бокса, но в ММА‑перчатках. Победу в том бою нокаутом одержал россиянин. Сегодняшний бой прошёл по правилам бокса в привычных перчатках.

По итогам боя двое судей отдали предпочтение Кевину Джонсону, ещё один рефери определил ничью.

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