Кевин Джонсон и Сергей Харитонов провели стердаун

Российский боксёр американского происхождения Кевин Джонсон провёл дуэль взглядов с именитым бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым после победы над ирландцем Шоном Тёрнером в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходит на Ледовой арене в Череповце.

«Неожиданно. Но я не против, только за», — сказал Харитонов. Однако правила и формат боя не озвучивались.

Фото: кадр из трансляции

Джонсон и Тёрнер уже встречались в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Тот поединок проходил по правилам бокса, но в ММА‑перчатках. Победу в том бою нокаутом одержал россиянин. Сегодняшний бой прошёл по правилам бокса в привычных перчатках.

По итогам боя двое судей отдали предпочтение Кевину Джонсону, ещё один рефери определил ничью.