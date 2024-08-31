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Алексей Папин выиграл бой у Феликса Валеры в 5-м раунде, 31 августа 2024

Алексей Папин победил Феликса Валеру нокаутом в титульном бою
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В ночь с 30 на 31 августа в «Ледовом дворце» Череповца завершился турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием вечера стал поединок между российским боксёром Алексеем Папиным и Феликсом Валерой из Доминиканской Республики, на кону в котором стоял принадлежащий Папину чемпионский пояс WBA Asia в первом тяжёлом весе.

Прочие бои 2024. Бойцовский клуб РЕН ТВ
Алексей Папин (W) — Феликс Валера
31 августа 2024, суббота. 00:45 МСК
Алексей Папин
Окончено
TKO
Феликс Валера

Победу в этом бою одержал Алексей Папин, который нокаутировал Феликса Валеру в пятом раунде. По ходу поединка дважды — в третьем и пятом раундах — Валера побывал в нокдауне.

Ранее, в мае 2024 года, Папин стал обладателем чемпионского пояса WBA Asia, победив нокаутом малавийского боксера Айзека Чилембу.

В соглавном бою вечера Глеб Бакши победил Джиана Гарридо нокаутом четвёртом раунде.

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