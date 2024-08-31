«Он не был готов защищать пояс на UFC 307». Рахмонов — о Мухаммаде

29-летний казахский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов заявил, что чемпион Белал Мухаммад отказался от защиты своего титула на UFC 307 в октябре 2024 года.

«Да, на самом деле, мне уже предлагали бой с Белалом [Мухаммедом], и я дал согласие на бой с ним. Но, к сожалению, Мухаммад отказался драться со мной из-за проблем со временем. Он не был готов защищать свой пояс в октябре. Так что посмотрим, что произойдёт дальше, когда он будет готов.

Надеюсь, я смогу с ним сразиться. Хотя, я вам напомню, этот человек заявлял, что будет самым часто защищающим пояс чемпионом», — приводит слова Шавката издание Low Kick MMA.

Ранее Рахмонов упрекнул Мухаммада в своих социальных сетях в нежелании проводить следующий поединок.

Белал в главном бою вечера на шоу UFC 304 единогласным решением судей победил Леона Эдвардса и завоевал титул.