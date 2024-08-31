Белал Мухаммад раскритиковал Шавката Рахмонова за его последние заявления

36-летний американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения, представитель полусредней весовой категории и чемпион Белал Мухаммад раскритиковал 29-летнего непобеждённого спортсмена из Кахастана Шавката Рахмонова из-за его обвинений в уклонении от титульной защиты.

«Я не активен и избегаю боя? Лол, я всё ещё на испытании, а Шавкат не дрался с 2023 года. Я думаю, Шавкат и Усман должны подраться, чтобы определить настоящего претендента номер один. Очень смешно, я завоевал титул в июле, а Шавкат не дрался с 2023 года. Я думаю, Рахмонов и [Камару] Усман должны подраться, чтобы определить настоящего претендента номер один», — написал Мухаммад в социальной сети Х (ранее Twitter).

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. У Мухаммада 24 победы, из которых пять завершились досрочно.