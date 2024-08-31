Бывший чемпион UFC — о конфликте Джонса и Аспиналла: Джон величайший боец всех времён

45-летний американский боец смешанного стиля, выступавший в таких промоушенах, как UFC и Bellator, бывший чемпион в тяжёлом весе UFC и бывший временный чемпион UFC Фрэнк Мир высказался о конфликте действующего чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с временным чемпионом Томом Аспиналлом.

«Джон сейчас GOAT [величайший всех времён] нашего спорта. Я понимаю Тома [Аспиналла] и совершенно не виню его. Я бы сделал всё, если бы был Аспиналлом. Я бы сделал всё ради поединка с Джоном, всё, что только мог, может быть, появился бы у него дома, разозлил бы его достаточно, чтобы он принял этот бой, потому что это могло бы просто катапультировать карьеру в космос.

Я готов поставить все деньги. Если Джонс и Аспиналл будут драться в течение ближайших 12 месяцев, то, исходя из того, что я знаю по тренировкам с Джоном, из того, что я видел у Тома, я думаю, что у Джона есть 70-90% шансов выиграть бой.

Борьба Джона нереальна. Если бы Джон пошёл по другому пути в жизни, и, может быть, не имел проблем в школе, он бы точно стал олимпийским чемпионом мира по борьбе, понимаете. Это просто часть меня. Он переборол Кормье, понимаете, о чём я? А почести Кормье в борьбе зашкаливают», — приводит слова Мира издание MMA News.