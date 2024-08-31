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«Двалишвили победит О'Мэлли и проиграет Нурмагомедову». Сехудо — о поединке Мераба и Шона

«Двалишвили победит О'Мэлли и проиграет Нурмагомедову». Сехудо — о поединке Мераба и Шона
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Бывший двойной чемпион UFC американец мексиканского происхождения Генри Сехудо спрогнозировал победу для 33-летнего Мераба Двалишвили в поединке с чемпионом в наилегчайшем весе Шоном О'Мэлли, а затем поражение от российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Вот мой прогноз — Мераб Двалишвили остановит Шона О'Мэлли в Лас-Вегасе. Он его победит. Мераб может проиграть первые два раунда или хотя бы первый, но по итогу заберёт победу. Но как только Умар [Нурмагомедов] выйдет за титулом, он просто сделает всё по-своему с Мерабом. Он действительно хорош. Умар действительно хорош, очень техничен», — приводит слова Сехудо издание MMAJunkie.

Поединок между Двалишвили и О'Мэлли состоится на турнире UFC 306 в сентябре.

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