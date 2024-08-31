Эдди Хирн заявил, что Теренс Кроуфорд может вернуться на ринг только ради одного поединка

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что 36-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Теренс Кроуфорд может вернуться на ринг только ради поединка с Саулем «Канело» Альваресом.

«Я не думаю, что Кроуфорд снова выйдет в ринг, только если в его соперниках не будет Канело Альвареса. Вряд ли он будет драться с Вёрджилом Ортисом и явно не будет проводить реванш с Мадримовым. Теренс определённо не будет драться с [Джароном] Эннисом. Так с кем ему ещё драться? С [Себастьяном] Фундорой?

Кроуфорда не интересуют бои, которые принесут ему целое состояние. У него на уме только бой с Канело. И если он не сможет получить этот поединок, то не думаю, что мы увидим его на ринге», — приводит слова Хирна издание vRINGe.com.

Ранее узбекистанец Исраил Мадримов заявил, что хочет провести реванш с Круфордом.