Илия Топурия предостерёг Александра Волкановски от роли запасного бойца

27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, Илия Топурия предостерёг 35-летнего австралийца Александра Волкановски от роли запасного бойца на UFC 308. Ранее Волкановски намекнул, что будет готов страховать титульный бой между Топурией и Максом Холлоуэем.

«Послушайте, я не знаю, хорошая ли это идея. Волкановски хочет, чтобы его нокаутировали каждый год. Может, кто-то должен дать ему хороший совет. Ему нужен отдых. Я говорю, Александр, тебе нужен отдых. По крайней мере твоей голове», — приводит слова Топурии издание MAMJunkie.

Поединок между Топурией и Холлоуэем состоится 27 октября на турнире UFC 308.

В общей сложности на счету Волкановски 26 побед при четырёх поражениях в смешанных единоборствах.