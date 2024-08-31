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«Может, я старею?» Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с синяком под глазом

35-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, и бывший чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях опубликовал фото с синяком под глазом.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Может, это значит, что я старею?» — подписал фото Нурмагомедов.

Хабиб на профессиональном уровне провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Вечером 24 октября 2020 года в Абу-Даби состоялся последний бой Хабиба Нурмагомедова в UFC против американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу удушающим приёмом.

В интервью после боя с Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт объявил о том, что Нурмагомедов закончил карьеру и титул в лёгком весе был освобождён.