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«Алекс нокаутирует его в первом раунде». Спарринг-партнёр Раунтри — о поединке с Перейрой

«Алекс нокаутирует его в первом раунде». Спарринг-партнёр Раунтри — о поединке с Перейрой
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31-летний бразильский боец, являющийся бывшим спарринг-партнёром американца Халила Раунтри, Карлос Пратес сделал прогноз на его поединок против чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

«Честно говоря, я раньше тренировался с Халилом Раунтри. Он хороший парень, хороший боец, но не думаю, что он может драться с Алексом. Перейра — это другой уровень ударника. Я также видел интервью Халила, в котором он говорил, что не планирует пытаться провести тейкдаун и уйти в борьбу, поэтому думаю, что в первом раунде Перейра нокаутирует его, и всё.

В полутяжёлом весе, возможно, Анкалаев сумеет хорошо драться с Алексом, но это всё. Другие парни — не думаю, что они способны одолеть Перейру. Теперь Алекс — главный парень UFC прямо сейчас», — приводит слова Пратеса портал MMA News.

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