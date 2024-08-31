Бивол рассказал, что в контракте на бой с Бетербиевым нет опции реванша

Чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол рассказал, что в контракте на его бой с соотечественником чемпионом WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым нет пункта о реванше.

«Опция реванша? Нет, у нас нет этой опции. Честно говоря, я не думаю о реванше. Все мои мысли только о предстоящем поединке», — сказал 33-летний боец в выпуске на YouTube-канале Boxing Social.

Напомним, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014-го. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2013 года. В своём последнем поединке в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.