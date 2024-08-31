Джон Джонс: я надрывался, чтобы доказать свою невиновность, а теперь пикограммы легальны

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался на тему допинга в смешанных единоборствах и спорте в целом.

Один из пользователей написал Джонсу в социальной сети X (ранее Twitter): «Честно говоря, ты мне нравишься, но допинг — это облом».

На это Джонс ответил: «Да, я надрывался, чтобы доказать свою невиновность. Теперь пикограммы легальны в нашем виде спорта. Честно говоря, всё это не будет иметь значения через несколько лет, когда я буду оплачивать обучение своих детей. Вы, ребята, всё ещё смеетесь над тем, что произошло в офисе, а я уже катаюсь снаружи на гольф-каре».

Напомним, Джона Джонса дважды уличали в применении допинга: в 2016 году в его пробе обнаружили блокатор эстрагенов, а в 2017 году − стероид туринабол.

На счету Джона Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.